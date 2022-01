Dortmund und 1860 München scheiden aus DFB-Pokal aus

Das Wetter: Nachts bis -8 Grad, morgen im Süden sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von den Alpen her zunehmende Auflockerungen, in Südbayern später mitunter länger klar. Abkühlung auf 0 bis -8 Grad. Am Tag teils bewölkt, teils freundlich; mit besonders viel Sonne im Süden. Von Donnerstag an zeitweise Schnee oder Schneeregen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2022 00:00 Uhr