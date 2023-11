Dortmund steht vorzeitig im Achtelfinale der Fußball-Championsleague

Mailand: Borussia Dortmund steht vorzeitig im Achtelfinale der Fußball-Champions League. Das Team von Trainer Terzic gewann am Abend beim AC Mailand mit 3:1 und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen. Im letzte Gruppenspiel trifft Dortmund auf Paris Saint-Germain. Keinen Sieg gab es dagegen für RB Leipzig. Die Sachsen unterlagen 2:3 bei Manchester City. Beide Teams hatten sich aber bereits für das Achtelfinale in der Königsklasse qualifiziert. Sicher in der KO-Runde steht auch der FC Bayern. Für die Münchner geht es heute Abend zuhause gegen Kopenhagen.

