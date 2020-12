Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dortmund: In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Dem BVB reichte dazu ein 1:1 gegen den italienischen Verein Lazio Rom. Auch RB Leipzig kann noch auf den Einzug in die K.O.-Runde hoffen - nach einem 4:3-Erfolg beim türkischen Meister Basaksehir in Istanbul.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.12.2020 05:00 Uhr