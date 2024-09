Dortmund startet mit Sieg in die Champions League

Brügge: In der Fußball-Champions-League ist Borussia Dortmund mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft gewann beim belgischen Meister FC Brügge 3:0. Alle Tore fielen in der letzten Viertelstunde. Und in der Champions-League-Qualifikation der Frauen hat der VfL Wolfsburg einen Kantersieg gefeiert. Das Hinspiel beim AC Florenz endete 7:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 08:00 Uhr