Dortmund schlägt in der Champions League Paris Saint-Germain

Dortmund: In der Fußball-Champions League kann sich Borussia Dortmund Hoffnungen auf den Einzug ins Finale machen. Im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain siegte Dortmund mit 1:0. Torschütze war Niclas Füllkrug in der 36.Minute. Der BVB hat damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2024 02:00 Uhr