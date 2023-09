Dortmund kassiert Niederlage in der Champions League

Zum Fußball: In der Champions League hat Borussia Dortmund zum Auftakt der Gruppenphase eine Niederlage einstecken müssen: Der BVB verlor bei Titel-Mit-Favorit Paris St. Germain mit 0 zu 2. Besser lief es für RB Leipzig: Die Sachsen gewannen 3:1 bei den Young Boys Bern. - Am Abend starten der FC Bayern und Union Berlin in die Champions League. Die Münchner spielen ab 21 Uhr zu Hause gegen Manchester United, die Berliner sind schon vorher bei Real Madrid zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 06:00 Uhr