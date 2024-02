Dortmund holt Remis im Achtelfinal-Hinspiel in Eindhoven

In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund weiter Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale: Beim niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven stand es am Ende 1:1. Das Rückspiel im Achtelfinale findet in drei Wochen statt. Inter Mailand gewann am Abend 1:0 gegen Atlético Madrid.

