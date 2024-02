Dortmund holt in der Champions-League bei Eindhoven ein 1:1

Eindhoven: In der Champions-League hat Borussia Dortmund die Chance auf das Weiterkommen gewahrt. Der BVB holte im Achtelfinal-Hinspiel bei Eindhoven ein 1:1. In der zweiten Partie setzte sich Inter Mailand gegen Atletico Madrid mit 1:0 durch. Die Italiener trugen Trauerflor in Erinnerung an den verstorbenen deutschen Weltmeister Andreas Brehme, der mehrere Jahre in Mailand gespielt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 06:00 Uhr