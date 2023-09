Dortmund gewinnt mit 3:1 in Hoffenheim

Zum Fußball: Dortmund hat vorerst die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Die Westfalen gewannen am Abend 3:1 in Hoffenheim. Bayern München kann heute Abend aber wieder an Dortmund vorbeiziehen - mit einem Sieg in Leipzig. Und in der zweiten Liga steht der HSV an der Tabellenspitze. Die Hamburger gewannen mit 1:0 gegen Düsseldorf. Paderborn schlug Bundesliga-Absteiger Schalke mit 3:1

