Dortmund gewinnt gegen Heidenheim 4:2

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund am Abend den dritten Spieltag eröffnet. Gegen Spitzenreiter Heidenheim siegten die Schwarz-Gelben zuhause mit 4:2. Dortmund übernimmt damit zumindest kurzzeitig die Tabellenführung. In der zweiten Bundesliga siegte der Karlsruher SC gegen Schalke 2 zu 0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 06:00 Uhr