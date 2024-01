Dortmund gewinnt Abendspiel in der Fußball-Bundesliga

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Dortmund das Abendspiel in Darmstadt mit 3:0 gewonnen. Zuvor hatte sich Tabellenführer Leverkusen mit einem Last-Minute-Tor mit 1:0 in Augsburg durchgesetzt. Damit haben die Leverkusener die Hinrunde ungeschlagen abgeschlossen. Die weiteren Ergebnisse: Köln - Heidenheim 1:1 Mainz - Wolfsburg 1:1 Leipzig - Frankfurt 0:1 und Freiburg - Union Berlin 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 22:00 Uhr