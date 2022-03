Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: In einem Nachholspiel der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund in Mainz mit 1 zu 0 gewonnen. In der Tabelle hat der BVB damit den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern auf vier Punkte verringert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 08:00 Uhr