Dortmund entlässt Trainer Sahin - Tullberg übernimmt zunächst

Dortmund: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach der 1:2 Niederlage in der Champions League in Bologna Trainer Nuri Sahin entlassen. Für ihn übernimmt zunächst U-19-Coach Mike Tullberg, er wird am Samstag in der Bundesliga gegen Bremen auf der Bank sitzen.

