Sevilla: Borussia Dortmund hat sich in der Champions League eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale geschaffen. Der Fußball-Bundesligist siegte am Abend im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla mit 3:2. Das Rückspiel findet am 9.März statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 09:00 Uhr