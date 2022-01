Dortmund besiegt Freiburg mit 5 zu 1

Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils zunehmend bewölkt, Tiefstwerte 0 bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden und Südwesten zunächst meist klar, im Nordosten zunehmende Bewölkung, aber kaum Niederschlag. Tiefstwerte liegen zwischen null Grad am Fuße der Rhön und minus sechs Grad in einigen Alpentälern. Morgen scheint in Alpennähe die Sonne, ansonsten ist es oft trüb oder bewölkt; Höchstwerte zwischen 0 und 8 Grad. Am Sonntag wenig Änderung; und die Aussichten für Montag: etwas Schneefall oder Regen, besonders in den östlichen Mittelgebirgen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.01.2022 20:45 Uhr