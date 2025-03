"Dornenvögel"-Schauspieler Richard Chamberlain stirbt im Alter von 90 Jahren

Honolulu: Der amerikanische Schauspieler und Sänger Richard Chamberlain ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren auf Hawaii gestorben, berichten US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher und seinen langjährigen Partner. Richard Chamberlain feierte vor allem mit dem Fernsehvierteiler "Die Dornenvögel" weltweit Erfolge. 1934 in Los Angeles geboren, studierte er Kunst und begann sich dann für die Schauspielerei zu interessieren. Bekannt wurde er in den sechziger Jahren durch die Titelrolle in der Arztserie "Dr. Kildare". Neben seinen Engagements im Fernsehen zog es Chamberlain immer wieder auf Musical-Bühnen am Broadway. Häufig spielte er auch klassisches Theater.

