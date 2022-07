Doppelspitze ersetzt Weidel als AfD-Chefin in Baden-Württemberg

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die AfD in Baden-Württemberg wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Auf einem turbulenten Parteitag in Stuttgart erklärten sich der Bundestags-Abgeordnete Markus Frohnmaier und der Landtags-Abgeordnete Emil Sänze bereit, den Landesverband gemeinsam zu leiten. Sie bekamen jeweils rund 47 Prozent der Delegiertenstimmen. Beide werden dem rechten Spektrum der Partei zugerechnet. Eigentlich hatten sich der Polizist Martin Hess vom gemäßigten Flügel und der Bundestags-Abgeordnete Dirk Spaniel beworben. Beide verfehlten jedoch die absolute Mehrheit und zogen ihre Kandidaturen daraufhin zurück. Die bisherige Landesvorsitzende Alice Weidel war nicht mehr angetreten. Sie konzentriert sich auf ihrer Ämter in der Bundespartei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 23:00 Uhr