Doppelanschlag in Bagdad reißt 32 Menschen in den Tod

21.01.2021 21:00 Uhr

Bagdad: Zwei Bombenexplosionen in unmittelbarer Abfolge haben auf einem belebten Markt in der irakischen Hauptstadt mindestens 32 Menschen in den Tod gerissen. 110 wurden nach Angaben des Innenministeriums verletzt , einige von ihnen schwer. Die Bluttat trug sich im Zentrum Bagdads in einem Gewerbegebiet zu, das seit drei Jahren keinen Anschlag mehr erlebt hatte. Der erste Angreifer brüllte laut dem irakischen Innenministerium zunächst mitten auf dem Markt, dass er krank sei, woraufhin sich eine Menge um ihn scharte. Dann brachte er seinen Sprengstoffgürtel zur Detonation. Kurz darauf zündete der zweite Selbstmordattentäter seinen Gürtel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 21:00 Uhr