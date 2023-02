Donnerstag und Freitag gibt es Warnstreiks im Münchner Nahverkehr

Nachrichtenarchiv - 28.02.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gewerkschaft Verdi ruft von Donnerstag bis Freitagnacht die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in München zu einem zweitätigen Warnstreik auf. Das trifft laut Verdi die U-Bahnen, die Straßenbahnen und auch die Busslinien im gesamten Ballungsraum München. Die Hälfte der Busse fahren allerdings, diese sind in Hand privater Betreiber. Auch die S-Bahn im Großraum München dürfte nach Plan verkehren - sie gehört zur Deutschen Bahn und nicht zum öffentlichen Nahverkehr. Bereits heute gibt es in Bayreuth, Lichtenfels und Augsburg Warnstreiks und Kundgebungen. Beschäftigte der Stadt oder der Müllabfuhr legten zum Teil die Arbeit nieder. Verdi fordert im laufenden Tarifkonflikt 10.5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 10:00 Uhr