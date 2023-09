Donauwasser soll den Neusiedlersee retten

Neusiedl am See: Österreichs größtes Gewässer, der Neusiedler See, soll vor dem Austrocknen bewahrt werden. Das Burgenland plant, den See mit Wasser aus der Donau aufzufüllen. Laut den zuständigen Behörden soll es über eine 40 Kilometer lange Leitung in den See an der österreichisch-ungarischen Grenze eingespeist werden. Der Neusiedlersee ist 36 Kilometer lang und bis zu 14 Kilometer breit. Sein Pegel hängt zu 80 Prozent vom Niederschlag ab, der in Zeiten des Klimawandels gerade im Winter immer geringer ausfällt. Umweltschützer fürchten durch das Fremdwasser zusätzliche Schlamm- und Algenbildung.

