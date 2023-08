Donau in Passau soll Pegelhöchststand am Mittag erreichen

Passau: Nach weiterem Regen erwartet die Stadt am Mittag den höchsten Pegel an der Donau. Demnach entspannt sich die Hochwasserlage in Passau etwas, der erwartete maximale Wasserstand von neun Metern wurde auf gut acht Meter herunterkorrigiert. Es gilt aber weiterhin die Meldestufe drei. Wegen Überschwemmungen oder drohenden Überflutungen sind die Obere Donaulände und die Fritz-Schäffer-Promenade gesperrt. Parkhäuser wurden in diesem Bereich geräumt und der Busverkehr wird an vielen Stellen umgeleitet. Der Inn in Wasserburg im Landkreis Rosenheim hat bereits am frühen Morgen seinen Höchststand erreicht. Laut Hochwassernachrichtendienst Bayern sind die Wasserstände an allen Zuläufen des Inns gefallen. Aktuell gilt in Wasserburg und Rosenheim die Meldestufe zwei. Auch an einigen Orten in Schwaben und im Raum Regensburg gilt immer noch eine Vorwarnung vor Hochwasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 07:00 Uhr