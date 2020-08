Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der jüngere Bruder von US-Präsident Trump, Robert Trump, ist tot. Er starb mit knapp 72 Jahren in einer Klinik in New York. Präsident Trump erklärte, sein Bruder sei friedlich gestorben. Robert Trump soll bereits seit mehreren Monaten schwer krank gewesen sein. Einzelheiten teilte das Weiße Haus nicht mit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 07:00 Uhr