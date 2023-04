Kurzmeldung ein/ausklappen Donald Trump nennt Anklage Wahlbeeinflussung

New York: Der frühere US-Präsident Trump hat die Anklage der New Yorker Staatsanwaltschaft als Wahlbeeinflussung bezeichnet. In einer Rede vor Anhängern in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida bezeichnete er die Ermittlungen gegen ihn als politisch motivierte "Hexenjagd". Der New Yorker Richter Merchan warnte Trump vor hetzerischen Posts. Nach seinen Angaben könnte ein Prozess gegen Trump im Januar 2024 beginnen. Eine Sprecherin des amtierenden Präsidenten Biden sagte, das Weiße Haus äußere sich zu dem Verfahren nicht. Trump wird vorgeworfen, in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Wahl 2016 zu verbergen.

