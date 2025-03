Dominik Paris gewinnt Super-G in Kvitfjell

Zum Wintersport: Skirennfahrer Dominik Paris hat am seinen nächsten Sieg gefeiert. Der Südtiroler kam im Super-G in Kvitfjell in Norwegen als schnellster ins Ziel. Er hatte am Freitag schon die erste von zwei Abfahrten gewonnen. Der deutsche Skirennfahrer Romed Baumann kam nicht unter die besten 15 und verpassste damit das Weltcup-Finale im Super-G.

