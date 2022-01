Doll wird Zweiter im Sprint von Ruhpolding

Heidelberg hat laut GfK-Studie die meisten jungen Haushalte

Nürnberg: Die Universitätsstadt Heidelberg hat im bundesweiten Vergleich die meisten jungen Haushalte. Das teilte das Marktforschungsinstitut GfK in Nürnberg mit. Demnach gibt es in keinem anderen Kreis einen höheren Anteil an Haushalten, deren Hauptverdiener jünger als 30 Jahre ist. Auf dem zweiten und dritten Platz des Rankings folgen die Kreise Bayreuth und Regensburg. Die stark überdurchschnittlichen Anteile junger Haushalte ist unter anderem auf die Universitäten in den jeweiligen Städten zurückzuführen. Kreise mit der geringsten Zahl junger Haushalte finden sich vor allem in ländlichen Gebieten in Ostdeutschland. In Suhl liegt der Anteil von Haushalten, in denen der Hauptverdiener 60 Jahre oder älter ist, bei fast 50 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2022 14:00 Uhr