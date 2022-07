Dokumente belegen Lobby-Arbeit des US-Unternehmens Uber

Nachrichtenarchiv - 11.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Vertrauliche Unterlagen zeigen, dass der US-Fahrdienstleister Uber in ganz Europa mit fragwürdigen Mitteln versucht hat, Gesetze zum eigenen Vorteil zu verändern. Die Dokumente, die anonym dem "Guardian" zugespielt wurden, sind von einer internationalen Investigativ-Gruppe ausgewertet worden, daran beteiligt waren auch NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Demnach versuchte das Unternehmen über Lobbyisten, systematisch Kontakte zu hochrangigen europäischen Politikerinnen und Politikern aufzubauen. Einer von ihnen war der heutige französische Präsident Macron. Den Dokumenten zufolge traf er sich in seiner Zeit als Wirtschaftsminister mehrfach mit Uber-Lobbyisten. Möglicherweise nahm er in dieser Zeit auch Einfluss auf eine Uber-feindliche Verfügung in Marseille, die entschärft wurde. Die Unterlagen zeigen, dass Uber allein im Jahr 2016 ein Lobby-Budget von 90 Millionen Euro zur Verfügung stand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 14:00 Uhr