Dokumentation Obersalzberg ist feierlich wiedereröffnet

Berchtesgaden: Die neue Dokumentation Obersalzberg ist wiedereröffnet worden - mit Reden von Ministerpräsident Söder und der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch. Sie und weitere Festgäste betonten, wie wichtig das Erinnern an das einzigartige Verbrechen des Holocausts am Täterort Obersalzberg in Zeiten einer immer stärkeren Rechten sei. Markus Söder ging in seiner Rede auf das Erstarken der AfD ein und rief dazu auf, das Land nicht antisemitischen und rassistischen Kräften zu überlassen. Die neue Dauerausstellung trägt den Titel „Idyll und Verbrechen“. Dabei wollen die Ausstellungsmacher auf die Spannung zwischen der Postkartenidylle der Berchtesgadener Alpen und den Verbrechen hinweisen, die die Nationalsozialisten auf dem Obersalzberg geplant haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 12:00 Uhr