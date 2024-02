Dokumentarfilm "Dahomey" gewinnt Goldenen Bären

Berlin: Der Dokumentarfilm "Dahomey" ist auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden. Der Film der französischen Regisseurin Mati Diop setzt sich mit der Rückgabe von aus Afrika geraubten Kunstschätzen auseinander. Die Filmemacherin mit senegalesischern Wurzeln begleitet in "Dahomey" 26 Statuen auf der Reise aus Frankreich in ihr Ursprungsland, dem heutigen Benin. Der "Großer Preis der Jury" ging an "A Traveler's Needs" von Hong Sangsoo aus Südkorea. Den Silbernen Bären in der Kategorie beste Regie erhielt der dominikanische Filmemacher Nelson Carlos De Los Santos Arias. Als bester Hauptdarsteller wurde der US-amerikanischen Schauspieler Sebastian Stan ausgezeichnet. Er spielt in der Tragikomödie "A Different Man" einen Mann mit einem deformierten Gesicht.

