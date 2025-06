Dobrindt will trotz Gerichtsentscheidung weiter Asylsuchende an der Grenze abweisen

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt will trotz einer Gerichtsentscheidung weiter an der Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen festhalten. Der CSU-Politiker sagte am Abend, es gebe keinen Grund wegen einer Entscheidung im Einzelfall, die Praxis zu ändern. Ähnlich äußerten sich Kanzleramtsminister Frei und der bayerische Ministerpräsident Söder. Linken-Parteichefin Schwerdtner sagte dagegen in der "Augsburger Allgemeinen", die Bundesregierung habe in ihrem Sündenbock-Populismus sehenden Auges gegen geltendes Recht verstoßen. Die Grünen sprachen von einer peinlichen Niederlage Dobrindts. Auch die Gewerkschaft der Polizei sieht sich in ihrer Ablehnung der Zurückweisungen bestätigt: Man habe von Anfang an juristische Zweifel gehabt, sagte der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei, Roßkopf. - Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung die Zurückweisung von drei Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt und dabei auf das Dublin-Verfahren verwiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 06:00 Uhr