Dobrindt will schärferes Gesetz zu Kindesmissbrauch

Bahn will bayerisches Schienennetz modernisieren

München: Die Deutsche Bahn will das in die Jahre gekommene Schienennetz in Bayern umfassend modernisieren. Der für Infrastruktur zuständige DB-Vorstand Pofalla will heute Mittag gemeinsam mit Bayerns Verkehrsministerin Schreyer die geplanten Projekte vorstellen. Dazu zählt vor allem, die Verbindungen zwischen ländlichen Gebieten in die Ballungszentren zu verbessern. Insgesamt sollen dafür in den kommenden zehn Jahren 400 Millionen Euro Bundesmittel eingesetzt werden. Neben dem Neu- und Ausbau von Strecken ist auch der barrierefreie Ausbau von Bahnhöfen vorgesehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 07:00 Uhr