Dobrindt will schärfere Verfolgung von Kindesmissbrauch

Grüne wollen Schweineproduktion runterfahren

Berlin: Die Grünen fordern weniger Schweinefleisch in deutschen Supermarkt-Regalen. Ihr agrarpolitischer Sprecher im Bundestag, Ostendorff, sagte, Beschäftigte in Schlachtbetrieben müssten auch in Corona-Zeiten sicher arbeiten können. Das lasse sich nur durch geringere Produktionszahlen erreichen. Daher müssten auch die Bauern ihre Aufzuchtzahlen reduzieren. Die Schließung des Tönnies-Schlachthofs habe gezeigt, wie verletzlich das derzeit - so wörtlich - durchgetaktete System sei. Die Interessensgemeinschaft der Schweinehalter hat derweil mitgeteilt, dass schon jetzt geringere Mengen Fleisch auf den Markt kommen. So würden wegen Corona bis zu 140.000 Tiere weniger pro Woche geschlachtet, als vor der Krise. Die Pandemie habe zu einer schwindenden Akzeptanz der Branche in der gesamten Gesellschaft geführt, so der Verband. Viele Bauern seien existenziell gefährdet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 10:00 Uhr