Dobrindt will mehr Kompetenzen für Ermittler

Dobrindt will mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden: Der Innenminister kündigte im Bundestag an, die Speicherung von IP-Adressen zu erweitern, um schwerste Kriminalität zu bekämpfen. Der Minister will Polizei und Nachrichtendiensten zudem erlauben, mehr Informationen auszutauschen. Außerdem sollen die Behörden Künstliche Intelligenz nutzen dürfen, um große Datenmengen effizienter auszuwerten. In seiner Rede im Bundestag verteidigte er außerdem seinen strengeren Migrationskurs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2025 11:45 Uhr