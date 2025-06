Dobrindt will Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe hat Dobrindt gesagt, er sei überzeugt, dass der Einsatz von Tasern inzwischen notwendig ist, damit sich die Beamten besser schützen könnten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür würden schnell aufgesetzt, so der Innenminister. Aus Tasern schießen Drähte mit pfeilförmigen Projektilen. Diese verhaken sich in der Haut und übertragen Stromstöße. Dadurch wird ein Mensch in der Regel handlungsunfähig. Die Waffen sind allerdings umstritten, da Taser beim Einsatz gegen Menschen mit Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen zu gesundheitlichen Folgen führen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 08:00 Uhr