Dobrindt will ab Mittwoch die Grenzkontrollen hochfahren

Berlin: Der künftige Bundesinnenminister Dobrindt hat verstärkte Grenzkontrollen ab Mittwoch kommender Woche angekündigt. Dafür sollen mehrere tausend Beamte zusätzlich eingesetzt werden, wie der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag" sagte. Die Unterstützung kommt zum Teil aus den Bundesländern. Nach Dobrindts Worten hat Baden-Württemberg angekündigt, die Landespolizei im Grenzgebiet zur Schweiz einzusetzen. Bislang sind 11.000 Bundespolizisten an den Grenzen im Einsatz. Die scheidende Bundesinnenministerin Faeser rechnet für das laufende Jahr mit den geringsten Asylbewerberzahlen seit über einem Jahrzehnt. In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe nannte sie die Zahl 100.000. Im vergangenen Jahr waren es mehr als doppelt so viele.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 17:00 Uhr