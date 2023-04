Dobrindt will 2024 über Kanzlerkandidatur entscheiden

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP berät auf Bundesparteitag über zahlreiche Anträge

Berlin: In der Bundeshauptstadt hat die FDP ihren dreitägigen Bundesparteitag fortgesetzt. Zunächst finden weitere Wahlen zum Präsidium und Bundesvorstand statt. Außerdem sollen die Delegierten über zahlreiche Anträge abstimmen. Der Leitantrag mit dem Titel "Ja zu mehr Wohlstand" umfasst 300 Seiten. Gefordert wird darin, Deutschland wieder zum Weltmarktführer für Innovation und technologischen Fortschritt zu machen. Am Rande des Parteitags hat Bundesjustizminister Buschmann seine Aussage verteidigt, in der er einen Zusammenhang zwischen straßenschlachtartigen Zuständen in den 20er- und 30er-Jahren in Berlin und den aktuellen Klimaprotesten gezogen hat. Dem Sender Phoenix sagte der FDP-Minister, um nicht wieder in die gleichen Zustände wie damals zu verfallen, sei es notwendig, dass wir uns alle an das Recht halten und dass, wenn jemand das Recht verletzt, es gegen jeden Rechtsverletzer durchgesetzt wird - unabhängig davon, ob man seine Motivation für sympathisch oder für unsympathisch halte.

