Dobrindt wertet Scholz' Vorschlag eines Deutschland-Pakts als Schwäche

Berlin: Kanzler Scholz hat Länder, Kommunen und die Union zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung zur Modernisierung des Landes aufgerufen. In seiner Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestages schlug Scholz einen sogenannten Deutschland-Pakt vor - mit Maßnahmen zu Planungsbeschleunigung, Stärkung des Wachstums, Digitalisierung und Begrenzung der irregulären Migration. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt zeigte sich grundsätzlich offen dafür. Allerdings wertete er das Angebot zur Zusammenarbeit als Ende der Gemeinsamkeiten in der Koalition. FDP-Fraktionschef Dürr sprach derweil über ein bundesweites Programm zur Förderung von Schulen in schwierigen Lagen. Er rief die Bundesländer auf, dem Startchancen-Programm eine Chance zu geben. Bildung sei eine nationale Anstrengung. Dürr appellierte an die Länder, beim Startchancen-Programm - so wörtlich - "endlich" mitzumachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 14:00 Uhr