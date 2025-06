Dobrindt warnt vor zunehmender Gewaltbereitschaft von Extremisten

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Den Funke-Medien sagte der CSU-Politiker wörtlich: „Wir stellen in einem erhöhten Maße fest, dass sich junge Menschen radikalisieren.“ Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, aber auch Linksextremisten und jungen Islamisten. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Aufklärung gegen extreme Propaganda können nach den Worten Dobrindts vor allem Netzwerke vor Ort leisten - etwa an Schulen und in Vereinen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 12:00 Uhr