Dobrindt warnt vor wachsender Gewalt jugendlicher Extremisten

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, aber auch Linksextremisten und jungen Islamisten, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Er fordert deshalb mehr Ansprache und Aufklärung durch den Staat. Die Probleme der jungen Menschen müssten angegangen werden. Denn - so Dobrindt wörtlich - "Extremisten identifizieren einen gemeinsamen Gegner." Daraus entstehe dann "Kampf und Aggression gegen diese vermeintliche Gefahr". Aber auch vor Ort - etwa in Schulen, Vereinen oder Jugendtreffs - müsse politisch motivierte Gewalt verhindert werden. Dafür nimmt Dobrindt Städte und Kommunen in die Pflicht. Morgen will der Bundesinnenminister den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 11:00 Uhr