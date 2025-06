Dobrindt warnt vor steigender Gewaltbereitschaft junger Extremisten

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt warnt davor, dass junge Extremisten immer gewaltbereiter werden. Vor allem in der rechtsextremen Szene wachse die Gewaltbereitschaft, sagt Dobrindt im Interview mit der Funke Mediengruppe. Er betont aber, dass dieser Trend auch bei der extremen Linken und jungen Islamisten zu beobachten sei. Extremisten identifizierten einen gemeinsamen Gegner, junge Rechte inszenierten sich als Opfer einer fremden Bedrohung, so der Innenminister. Daraus entstehe eine Aggression, die immer stärker auch im Internet betrieben werde. Dobrindt fordert vom Staat, mehr zu tun, um der Radikalisierung entgegenzutreten und die Probleme junger Menschen zu lösen. Außerdem sieht er in Städten und Kommunen etwa Schulen und Vereine in der Pflicht, die einen Beitrag leisten könnten, um über extreme Propaganda aufzuklären. Morgen will der Bundesinnenminister den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 07:00 Uhr