Dobrindt verteidigt Blockade des Bürgergelds im Bundesrat

Söder will über Abschaffung der Maskenpflicht im Nahverkehr reden

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hält ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im Freistaat für denkbar. Bei gleichbleibender Infektionslage werde man über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nachdenken, sagte er dem "Münchner Merkur". Im Dezember, spätestens im Januar, könnte diese bei unveränderter Lage in eine freiwillige Empfehlung umgewandelt werden. In der bayerischen Infektionsschutzverordnung ist eine Maskenpflicht in Bus und Bahn noch bis 9. Dezember vorgesehen. Schleswig-Holstein hatte einen Vorstoß unternommen, die Maskenpflicht zu kippen, war aber zunächst auf ein geteiltes Echo gestoßen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kritisierte den Vorschlag. Nach seiner Ansicht ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln unverzichtbar. Menschen müssten sicher zur Arbeit kommen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2022 20:00 Uhr