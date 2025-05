Dobrindt stellt sein Programm im Bundestag vor

Berlin: Innenminister Dobrindt stellt am Vormittag im Bundestag sein Regierungsprogramm für die nächsten vier Jahre vor. Ein Schwerpunkt dürfte die neue Gangart in der Migrationspolitik sein. Bereits wenige Stunden nach seinem Amtseintritt hatte der CSU-Politiker angeordnet, die Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen zu verschärfen und Asylsuchende mit einzelnen Ausnahmen zurückzuweisen. Diese Maßnahmen haben ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Kritik kam unter anderem von Polen und der Schweiz. Österreichs Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer von der konservativen ÖVP hingegen begrüßte den so so wörtlich Paradigmen-Wechsel in der deutschen Migrationspolitik. Nach Innenminister Dobrindt stellen Justizministerin Hubig, Wirtschaftsministerin Reiche und Digitalminister Wildberger ihre Pläne für die kommende Amtszeit vor.

