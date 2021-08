Dobrindt spricht sich für Abkehr von 7-Tage-Inzidenz als alleinigem Indikator aus

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion über eine Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als alleinigem Gradmesser für die Corona-Maßnahmen melden sich weitere Spitzenpolitiker zu Wort. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat sich in der "Bild am Sonntag" für einen "dynamischen 3-I-Wert" ausgesprochen. Dabei sollten Impffortschritt, Intensivbettenauslastung und Inzidenz betrachtet werden. Das Gleiche fordert Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig, die von einer Corona-Ampel spricht. Am Dienstag treffen sich die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob Tests für Ungeimpfte künftig kostenpflichtig sein sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 14:00 Uhr