Dobrindt spricht sich bei der Rente für "Generationen-Fonds" aus

Berlin: Die Ampelkoalition treibt ihre Pläne für die sogenannte Kindergrundsicherung voran. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will Bundesfamilienministerin Paus im kommenden Herbst fertig haben. Eckpunkte dafür sollen in Kürze vorgestellt werden, sagte die Grünen-Politikerin. Die Regierung will in der neuen Kindergrundsicherung diverse Familienleistungen bündeln. So soll es künftig einen sogenannten Garantiebetrag geben, der einkommensunabhängig sein und sich in der Größenordnung des bisherigen Kindergeldes bewegen soll. Über diesen Anspruch sollen Eltern automatisch informiert werden. Hierfür will die Bundesregierung einen sogenannten Kindergrundsicherungs-Check einführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2022 12:00 Uhr