Dobrindt sieht Steuerstreit mit Laschet ausgeräumt

Seeon: CDU und CSU haben ihren Streit über mögliche Steuersenkungen nach der Bundestagswahl beigelegt. Wie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in der BR24-Rundschau sagte, kam die Einigung bei einem Telefonat mit CDU-Chef Laschet zustande. Man habe sich darauf verständigt, dass Steuerentlastungen gerade für Familien, Alleinstehende und Unternehmen in der nächsten Wahlperiode kommen müssten. Die Entlastungen seien auch angesichts des Corona-Schuldenbergs wichtig, so Dobrindt. Die Zeit für konkrete Entscheidungen sieht der CSU-Landesgruppenchef aber erst nach der Wahl im Herbst gekommen. - CDU-Chef Laschet wollte gestern eigentlich an der CSU-Landesgruppenklausur im oberbayerischen Kloster Seeon teilnehmen. Wegen der Flutkatastrophe hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen seinen Besuch aber kurzfristig abgesagt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 01:00 Uhr