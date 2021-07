Dobrindt sieht Steuerstreit mit Laschet ausgeräumt

Auch Reichenberg im Landkreis Würzburg wird wieder überschwemmt

Würzburg: Zur Rettung der Menschen in Rheinland-Pfalz sind auch Teams aus Bayern vor Ort. Ehrenamtliche Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes haben in Hubschraubern der Bayerischen Bereitschaftspolizei 20 Personen in Sicherheit gebracht. Bei den Aktionen in der Eifel und um Trier holten sie die Leute unter anderem von Hausdächern. Im Freistaat selbst hat der Landkreis Würzburg mit neuen Unwetterfolgen zu kämpfen. Im Markt Reichenberg kam es zum zweiten Mal in einer Woche zu Überschwemmungen. Wie die Integrierte Leitstelle Würzburg dem BR mitteilte, hat ein Gewitter mit Starkregen und Hagel den Ort binnen Minuten geflutet. Das Wasser sei aus mehreren Richtungen in die Ortschaft hineingelaufen und habe am örtlichen Sportplatz auch den Asphalt aufgerissen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 22:15 Uhr