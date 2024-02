Dobrindt sieht Habeck in Verantwortung für Wirtschaftsflaute

Berlin: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung als Bankrotterklärung bezeichnet. Der CSU-Politiker erklärte im Bundestag, Minister Habeck trage für die trübe Lage der deutschen Wirtschaft einen erheblichen Teil der Verantwortung. Alle Nachbarn hätten die gleichen Krisen, aber ein größeres Wachstum, so Dobrindt. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum von nur 0,2 Prozent. Wirtschaftsminister Habeck räumte die schwierige Lage in einer Regierungserklärung zwar ein, der Grünen-Politiker sieht aber auch Chancen für eine Besserung. Da der Einkommenszuwachs jetzt wieder über der Inflationsrate liege, könne die Binnennachfrage belebt werden, so Habeck. Außerdem stelle der Staat viele Mittel für Investitionen bereit.

