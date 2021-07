Dobrindt plädiert für dauerhafte Homeoffice-Prämie

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CSU will das Arbeiten von Zuhause auch auch nach der Corona-Pandemie stärker fördern. Landesgruppenchef Dobrindt sagte im Deutschlandfunk, die Krise habe gezeigt, dass mehr Flexibilität in der Arbeitswelt nötig sei und es künftig mehr Homeoffice geben sollte. Eine entsprechende Pauschale von 1.000 Euro im Jahr wäre ein Signal an die sich modernisierende Arbeitswelt. Damit solle die auf die Pandemie-Zeit begrenzte Pauschale von 600 Euro ersetzt werden. Dobrindt kündigte an, dass die CSU diese Forderung ins Programm für die Bundestagswahl aufnehmen will, das die Partei stets zusätzlich zum CDU-Programm vorlegt. Ein Recht auf Homeoffice, wie es die SPD fordert, lehnt Dobrindt aber ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 13:00 Uhr