Dobrindt legt am Mittwoch Gesetz zum Familiennachzug vor

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt will am Mittwoch dem Kabinett einen neuen Gesetzesentwurf zum Familiennachzug bei Flüchtlingen vorlegen. Das hat das Ministerium jetzt bestätigt. Begrenzt werden soll der Nachzug von Angehörigen von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart sollen diese in den kommenden zwei Jahren keine Familienangehörigen mehr nach Deutschland holen dürfen. Härtefälle sind ausgenommen. Bislang konnten laut Dobrindt bis zu 1.000 Menschen im Rahmen des Familiennachzuges jeden Monat einreisen. Mehr als 30 Nichtregierungsorganisationen hatten zuvor an die neue Bundesregierung appelliert, diese Koalitionsvereinbarung nicht umzusetzen und stattdessen den Familiennachzug auszuweiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 13:00 Uhr