Dobrindt kündigt verschärfte Grenzkontrollen an

Berlin: Der designierte Bundesinnenminister Dobrindt will gleich nach seinem geplanten Amtsantritt anordnen, dass an den deutschen Außengrenzen vermehrt kontrolliert und Migranten verstärkt zurückgewiesen werden. Der "Bild am Sonntag" sagte der CSU-Politiker, die ersten Entscheidungen würden bereits am Mittwoch getroffen. Die Zahlen bei der illegalen Migration müssten runter. Es brauche Kontrolle, Klarheit und Konsequenz, damit Humanität und Ordnung gleichermaßen gelingen, so Dobrindt weiter. Grenzschließungen werde es nicht geben. Auch der künftige Kanzleramtschef Frei von der CDU hatte schärfere Grenzkontrollen ab dem ersten Tag der neuen Regierung angekündigt – wenn auch mit zeitlicher Begrenzung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 06:00 Uhr