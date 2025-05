Dobrindt kündigt mehr Kompetenzen für Sicherheitsbehörden an

Berlin: Bundesinnenminister Dobrindt will Polizei und Nachrichtendiensten mehr Befugnisse geben. Der CSU-Politiker kündigte im Bundestag an, die Speicherung von IP-Adressen zu erweitern, um schwerste Kriminalität zu bekämpfen. Dobrindt zufolge sind die Identifikationsnummern von Internetnutzern oft der einzige Ermittlungsansatz. Der Minister will Polizei und Nachrichtendiensten außerdem erlauben, mehr Informationen auszutauschen. Außerdem sollen die Behörden Künstliche Intelligenz nutzen dürfen, um große Datenmengen effizienter auszuwerten. Nach Dobrindt stellen heute noch drei weitere Regierungsmitglieder ihre Pläne für die nächsten Jahre vor: Justizministerin Hubig, Wirtschaftsministerin Reiche und Digitalminister Wildberger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2025 10:00 Uhr